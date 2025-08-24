Apar noi detalii în cazul cetățeanului străin care a tras focuri de armă în Centrul Capitalei. Individul se află în arest preventiv pentru tentativă de omor după ce a tras de 6 ori cu pistolul în fața unui local din Centrul Vechi, o zonă frecventată de turiști. Pistolarul nu vrea să spună motivul pentru care a recurs la gestul extrem. Anchetatorii iau în calcul fie o reglare de conturi, fie că turcul ar fi fost pus de cineva să intimideze.

Ancheta în cazul focurilor de armă din Centrul Vechi bate pasul pe loc. Pistolarul turc care a speriat turiștii din Centrul Vechi al Capitalei nu vrea să colaboreze cu polițiștii, semn că ar lucra pentru cineva. De altfel, oamenii legii iau în calcul și o reglare de conturi.

Potrivit jurnaliștilor, cele două pistoale aflate în posesia individului ar fi din Turcia. Armele urmează să fie expertizate de specialiști în următoarele zile.

Atacul a avut loc în plină noapte, în timp ce mai mulți turiști se aflau la restaurantele din zonă. Martorii au sunat îngroziți la 112, iar zona a fost împânzită de polițiști. Pistolarul a fost reținut la scurt timp și arestat preventiv pentru 30 de zile.