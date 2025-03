Atacul dur al lui Gabriel Liiceanu a venit după ce filozoful a declarat că România se confruntă cu două crize majore, de încredere și respectiv de adevăr. Mai mult decât atât, intelectualul susține că această criză de încredere se datorează actualei clase politice, clasă politică din care l-a dat exemplu pe Ponta.

Reacția suveranistului vopsit supranumit și Pinocchio, nu a întârziat să apară. Victor Ponta a declarat:

„Am un foarte mare respect pentru nivelul intelectual al domnului Liiceanu. Dar am o totală neîncredere în credințele sale politice. Nu te poți pricepe la toate. El are o respingere față de mine, pe care o accept. Nu toată lumea trebuie să te placă. Eu am o neîncredere în simțul politic al domnului Liiceanu după ce recomandările sale, Traian Băsescu și Klaus Iohannis, au fost falimentare.”

Cu toate acestea, Victor Ponta are un trecut controversat și presărat de minciuni în politica românească. În ultimele luni, suveranistul vopsit a încercat din răsputeri să se asocieze cu administrația Trump în speranța că americanii îi vor asigura fotoliul de la Cotroceni. Însă, acum Ponta susține cu vehemență că nu tot ce face Donald Trump este bine și că aprobă criticile aduse de Cătălin Tolontan la adresa Americii.

Mai mult decât atât, după ce suveranistul vopsit a declarat că Călin Georgescu nu este pregătit să fie președinte, acum Ponta susține că i-ar grația toate dosarele candidatului care a câștigat primul tur de scrutin.