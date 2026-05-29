Peter Magyar, mesaj ferm pentru România după incidentul cu drona de la Galați

După incidentul grav produs la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a transmis un mesaj de solidaritate către România și a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian și punerea în pericol a populației civile.

În urma exploziei produse la impact, două persoane au fost rănite, iar mai mulți locatari au fost evacuați din imobilul afectat.

Solidaritate cu România și mesaje de sprijin pentru răniți

Șeful guvernului de la Budapesta a transmis public că Ungaria este alături de România în urma acestui incident și a subliniat necesitatea anchetării complete a situației.

„Ungaria își exprimă solidaritatea cu România. Le urăm celor răniți o însănătoșire grabnică și susținem anchetarea completă a cazului”, a transmis vineri șeful guvernului de la Budapesta.

Condamnare fermă a atacurilor care afectează civilii

Péter Magyar a condamnat în termeni categorici toate acțiunile care pun în pericol populația civilă și care implică încălcarea suveranității unui stat membru al Uniunii Europene și NATO.

Acesta a subliniat că astfel de evenimente evidențiază importanța cooperării internaționale în cadrul alianțelor occidentale.

„Atacul rusesc cu drone subliniază încă o dată că unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”, a spus Magyar.

Incidentul de la Galați și bilanțul victimelor

În orașul Galați, o dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc de locuințe. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Autoritățile au intervenit de urgență, iar situația a impus evacuarea mai multor persoane din clădire.

Două persoane rănite și zeci de evacuați

În urma exploziei, două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior aproximativ 70 de locatari au fost evacuați preventiv din bloc.

Alte două persoane au fost transportate la spital, fiind diagnosticate cu traumatisme ușoare, potrivit informațiilor transmise de ISU.

Precizări despre tipul dronei

Potrivit autorităților, în urma impactului, încărcătura explozivă a aparatului de zbor a detonat complet.

„Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, a spus Ministerul rus al Apărării.

Mobilizare după incident

După producerea incidentului, autoritățile române au intervenit pentru gestionarea situației și evacuarea locatarilor, în timp ce ancheta privind circumstanțele exacte ale prăbușirii dronei este în desfășurare.