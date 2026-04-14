„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”, a declarat el reporterilor în timpul unei conferinţe de presă, organizată duminică pentru a marca succesul electoral al partidului său, Tisza.

„Nu cred că se va întâmpla”, a subliniat el, „dar dacă am vorbi, i-aş spune să pună capăt, vă rog, după patru ani, uciderilor şi să încheie acest război”.

„Ungaria a ales. Respectăm această alegere. Intenționăm să continuăm contactele noastre pragmatice cu noile autorități maghiare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice.