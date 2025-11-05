Miercuri, până la ora 24:00, este ultima zi în care pelerinii mai pot avea acces în Altarul lăcașului de cult, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române.

Cei care doresc să participe la pelerinajul de la Catedrala Mânturirii Neamului pot verifica online timpul de așteptare aproximativ și capătul rândului, accesând linkul pus la dispoziție de Arhiepiscopia Bucureștilor.

În Sfântul Altar au fost așezate spre închinare moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale și ale Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Reprezentanții Patriarhiei Române au transmis că în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11:00 și 19:00.

Potrivit lor, între 15 și 29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații).

De asemenea, credincioșii trebuie să știe că în ziua de 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9:00-12:00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Te Deum, apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare.

Foarte important de precizat este faptul că pentru continuarea lucrărilor interioare, Catedrala va fi însă închisă în perioada 3-23 decembrie.

Din 24 decembrie, până pe 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9:00 și 17:00.

În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea lăcașului de cult, transmite Patriarhia.