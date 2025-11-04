Ulterior, între 15 și 29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor de pictură în mozaic și instalații interioare. Redeschiderea va avea loc pe 30 noiembrie, cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei, când va fi oficiată Sfânta Liturghie între orele 9:00 și 12:00.

Programul continuă cu slujba de Te Deum din 1 decembrie, de Ziua Națională a României, iar pe 2 decembrie Catedrala își va putea primi înăuntru vizitatorii.

Între 3 și 23 decembrie, edificiul va fi din nou închis pentru lucrările interioare, urmând ca programul de vizitare să fie reluat în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, zilnic între orele 9:00 și 17:00.

Cât timp Catedrala este închisă, credincioșii sunt rugați să se roage la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, situat în apropiere.

Patriarhia Română a transmis mesaje de mulțumire tuturor voluntarilor, clericilor și jandarmilor care au contribuit la buna desfășurare a pelerinajului, asigurând condiții optime pentru sutele de mii de credincioși prezenți.