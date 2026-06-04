Peste 20.000 de copii au fost victime ale abuzului, neglijării sau exploatării în 2025. Cele mai multe cazuri, chiar în familie

Sursă: Realitatea.net

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) a anunțat, joi, că în anul 2025 au fost înregistrate 20.403 cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Reprezentanții instituției spun că cele mai multe situații au fost raportate în mediul familial, locul în care copiii ar trebui să fie cel mai protejați. Potrivit datelor centralizate la nivel național de DGASPC-uri, 16.939 de cazuri s-au produs în familie, iar alte 970 au fost înregistrate în unități de învățământ.

„Astăzi, de Ziua Internaţională a Copiilor Victime ale Agresiunii, ne oprim pentru a privi realitatea dincolo de cifre. Fiecare caz raportat reprezintă un copil care are nevoie de sprijinul, protecţia şi înţelegerea noastră”, a transmis ANPDCA.

Președintele instituției, Helena Omna Raicu, a declarat că protecția copiilor trebuie să rămână o prioritate și că modernizarea mecanismelor de intervenție este esențială. „Siguranţa copiilor noştri nu este negociabilă. Cifrele ne arată o realitate dureroasă, dar ne oferă şi direcţia în care trebuie să acţionăm mai ferm. Rolul nostru, la ANPDCA, este de a construi o plasă de siguranţă reală, în care niciun copil să nu se simtă abandonat în faţa suferinţei. Modernizarea mecanismelor de alertare şi intervenţie este prioritatea noastră, pentru că un copil protejat astăzi înseamnă un adult echilibrat mâine”, a declarat Helena Omna Raicu.

Mii de copii au avut nevoie de sprijin psihologic și juridic

Potrivit datelor transmise de instituție, în cursul anului trecut, 11.378 de copii au beneficiat de consiliere psihologică, iar alți 8.212 au primit asistență și consiliere juridică.

ANPDCA anunță și continuarea investițiilor în modernizarea numărului unic național 119, destinat raportării cazurilor de abuz asupra copiilor. Instituția precizează că, printr-un proiect realizat în parteneriat cu STS, peste 66 de milioane de lei vor fi investiți în infrastructură, pregătirea specialiștilor și dezvoltarea unor noi mecanisme digitale de alertare, inclusiv chatbot și chat live pentru copii. Reprezentanții ANPDCA reamintesc că apelul la numărul 119 este gratuit, confidențial și disponibil permanent pentru victimele sau persoanele care cunosc cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor.