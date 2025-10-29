Condițiile pentru accesarea acestui ajutor prevăd un venit net lunar de maximum 1.940 lei pentru persoanele singure și un venit net lunar per membru în familie de cel mult 1.784 lei.

Perioada acestui ajutor financiar este 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Suma de care vor beneficia pensionarii care primesc pensii mici este de 450 de lei pentru achitarea facturilor la energie electrică.

Potrivit datelor oficiale, peste 600.000 de beneficiari și-au primit deja tichetele pentru luna septembrie, în valoare totală de peste 34 milioane lei, însă rămâne o parte semnificativă de peste 1 milion de pensionari care încă nu s-au înscris, riscând să piardă banii fără să beneficieze retroactiv.

Unii dintre cei eligibili au fost împiedicați să acceseze programul din cauza dificultăților birocratice sau a lipsei de informare, iar înscrierile continuă, însă plata sprijinului se face doar pentru luna în care este depusă cererea, fără sume restante pentru perioadele trecute.

Pensionarii care nu se înscriu până la finalul lunii martie 2026 vor pierde definitiv dreptul la această subvenție lunară de 50 de lei pentru plata facturilor la energie.

Conform datelor transmise de CNPP, în prezent sunt 1.658.815 pensionari care primesc pensii sub 1.900 de lei. Dintre aproximativ 600.000 de persoane care au beneficiat de sprijinul financiar, o parte nu sunt pensionari, ci cetățeni cu venituri reduse. Astfel, rezultă că alte câteva sute de mii de persoane eligibile pentru acest program nu au primit încă ajutorul financiar.