Avem mărturia emoționantă a unei mame cu un copil cu dizabilități care susține că banii pe care îi dă statul nu ajung pentru terapie și tratament. Aceasta îi cere edilului Capitalei să respecte legea și susține că suma nu bani nu este o pomană socială. Primarul a găsit scuze pentru plățile întârziate și a transmis că oamenii vor primi banii din urmă.

„Nicușor Dan, ce ai spus, pomană socială? Hai să îți explic Nicusor Dan.

Am un copil cu autism si ADHD. are sase ani. Ceea ce da statul nu acoperă terapia de susținere a unui copil autist. Pe lângă terapie, copilul are nevoie de materiale acasă ca să aprofundezi ceea ce lucrează la terapie.

Pe deasupra, dintr-o mamă normală te transformi într-o mamă cu handicap pentru că tu nu mai lucrezi, toata viata ta se învârte în jurul acestui copil. Pentru ca ajungi si tu sa ai probleme psihice și ai avea nevoie de ajutor. Dar ce crezi Nicusor Dan? Psihologul costă, și unde ajungem în felul asta când statul nu dă suficienți bani

Într-o tara civilizată statul oferă tot, și terapie gratuită, și bănuti și psiholog pentru părinti și tu te vaiti ca dai niste banuti pentru persoanele cu disabilități?”, spune mama în videoclipul postat pe TikTok.

