„Deci, pe lângă faptul că nu există siguranța, nu există robinet, deci nu mai există robinetul aici, cu un clește, cu un patent îl manevrează oricine. Și aici uitați, nu mai sunt robineții. Pe lângă asta, se depozitează. Aici femeile de serviciu iau și curăță dar oamenii străzii in fiecare zi adăpostesc fel de fel de obiecte va repet problema nu este a noastră ci a Distrigaz ca noi nu avem voie sa sudam aici sa umblam cu flacără decât cei autorizați. Ia uite lacăt, da? Fundiță roșie, asta e lacăt. Uitați”. Așa încuie Distrigazul? Da uitați. Mai departe, uitați robinetul și ăsta de aici o manetă nesigilată, nimic, deschizi închizi faci ce vrei, sigiliul contorului la vedere, care iar se poate rupe. Asta are o mică ghenă, uitați maneta, dincolo nici măcar nu mai sunt astea pe care vi le arătăm. Ei închid și deschid cu un clește dar uitați maneta asta se ridică se coboară oricine poate… și aici la fel. Ce v-au spus cei de la Distrigaz? Că vor veni, că vor asigura, că nu e nicio problema că nu umblă nimeni acolo și când v-am arătat...mergem pe încredere. Poate fi o persoană bolnavă nu rău intenționat, poate cineva cu probleme psihice să tragă de robinete, să închidă, să deschidă sau să rupă”, spune Pavel Pantea, președintele Federației Asociațiilor Moldova.