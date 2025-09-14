Este pericol de explozie în centrul Bucureștiului după ce a fost semnalată o scurgere de gaz pe Calea Moșilor, în zona Hristo Botev. Din cauza incidentului, circulația auto și transportul public sunt complet blocate pe ambele sensuri.

Liniile de STB afectate sunt 17, 21 și 605, care nu mai circulă pe tronsonul afectat. Autoritățile au instituit devieri pentru autobuze, iar locuitorii și șoferii sunt sfătuiți să evite zona până la remedierea situației, scrie Adevarul.ro.

Autoritățile și reprezentanții companiei de gaze intervin de urgență la fața locului

În acest moment, reprezentanții Distrigaz se află la fața locului pentru a izola și remedia scurgerea, iar autoritățile monitorizează situația pentru prevenirea oricărui risc de explozie.

La fața locului, echipaje de poliție dirijează traficul și gestionează devierile, după ce în zonă s-au format coloane întregi de tramvaie, respectiv pe linia tramvaielor 17 și 21, care nu pot înainta deloc până la remediere situației.