Procurorii şi poliţiştii bucureşteni au pus sub acuzare 15 persoane într-un dosar de evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată. Iniţial, în acest dosar a fost începută urmărirea penală, încă din luna martie a acestui an, faţă de patru persoane fizice. Prejudiciul estimat de anchetatori depăşeşte 13 milioane de lei, fiind puse sub sechestru asigurător mai multe bunuri.

”În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, în perioada anilor 2021-2022, au creat şi implementat un mecanism infracţional prin care au diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate către bugetul de stat prin evidenţierea în declaraţiile legale a unor achiziţii de bunuri ce nu au la bază operaţiuni reale de la mai multe societăţi furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 13.583.000 de lei. În cauză, s-a dispus efectuarea/confirmarea urmăririi penale faţă de un număr de 15 persoane fizice”, informează, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Activităţile comerciale derulate de suspecţi sunt din domeniul comerţului cu materiale de construcţii.

Anchetatorii au dispus, prin ordonanţă, măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând celor 15 suspecţi. Este vorba despre sumele de 124.505 euro, 1.500 dolari şi 179.900 lei care au fost descoperite în urma unor percheziţii domiciliare, şapte imobile evaluate la suma totală de 634.000 euro, situate în Bucureşti, Piatra-Neamţ, Popeşti-Leordeni şi în satul Catanel din judeţul Dâmboviţa, precum şi de un autoturism evaluat la 9.000 de euro.

Miercuri, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, în acest dosar, 31 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa.

Iniţial, în acest dosar au fost puse sub acuzare, în luna martie a acestui an, patru persoane fizice şi patru firme. În prima fază a anchetei prejudiciul a fost stabilit la 11,7 milioane de lei, pe măsură ce investigaţia a avansat crescând şi cuantumul taxelor a căror plată a fost eludată de către suspecţi.