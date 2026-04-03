Percheziții de amploare în Constanța: zeci de plase, motoare de bărci și echipamente ilegale, descoperite de polițiști

O amplă acțiune a polițiștilor din Constanța a scos la iveală o serie de activități ilegale legate de braconaj și furt. Oamenii legii au desfășurat nu mai puțin de 22 de percheziții domiciliare, vizând mai multe persoane suspectate că ar fi implicate în astfel de fapte.

Operațiunea a fost coordonată de procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova și a avut loc simultan în mai multe localități: Seimeni, Dunărea, Topalu, Capidava și Hârșova.

Descoperiri semnificative în urma descinderilor

În urma verificărilor, polițiștii au găsit și ridicat o cantitate impresionantă de bunuri care ar fi fost folosite în activități ilegale. Printre acestea se numără:

cinci aparate electronice improvizate pentru pescuit,

peste 120 de plase de pescuit, realizate din nailon și material textil,

23 de vintire și mai multe prostovoale,

nouă motoare pentru ambarcațiuni,

două arme neletale, pentru care este necesară autorizare,

muniție de tip diaboluri,

aproximativ 160 de litri de lichid cu miros specific de combustibil, depozitați în mai multe recipiente.

Ancheta vizează peste zece persoane suspectate de implicare în infracțiuni de braconaj, furt și tăinuire.

Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi continuă investigațiile pentru a stabili întreaga activitate infracțională și eventualele conexiuni dintre suspecți. Dosarul este instrumentat sub supravegherea procurorilor, urmând ca, în funcție de probele adunate, să fie dispuse măsurile legale.

Acțiunea face parte dintr-o serie mai amplă de controale menite să combată pescuitul ilegal și activitățile conexe, care afectează atât mediul, cât și economia locală.