Pentagonul introduce testarea obligatorie a testosteronului pentru militarii americani de peste 30 de ani. Tratamentul hormonal va fi opțional

Pentagonul va introduce testarea nivelului de testosteron pentru militarii americani care au trecut de 30 de ani. Cei diagnosticați cu un deficit vor putea alege dacă urmează sau nu un tratament hormonal. Măsura a fost anunțată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și face parte din eforturile administrației Trump de a crește capacitatea fizică a armatei.
Testul va fi făcut la controlul medical anual
Nivelul testosteronului va fi măsurat începând de la vârsta de 30 de ani, în timpul vizitei medicale anuale. Militarii mai tineri vor putea solicita testarea, însă aceasta nu va fi obligatorie pentru ei.
„Dacă este recomandat un tratament, alegerea de a-l urma vă aparține în întregime”, a precizat Pete Hegseth. Nivelul testosteronului scade în mod natural odată cu vârsta, începând de la vârsta de 30 de ani, potrivit specialiștilor.
Pete Hegseth: „Nu este vorba despre o îmbunătățire artificială”
Secretarul Apărării susține că măsura nu urmărește creșterea artificială a performanțelor militarilor, ci menținerea capacităților lor fizice naturale. Anunțul a fost făcut într-o înregistrare video publicată pe platforma X.
„Nu este vorba despre o îmbunătățire artificială a performanței voastre, este vorba despre a vă regăsi și optimiza capacitățile naturale, despre a vă păstra longevitatea și a vă asigura că dispuneți de bazele biologice necesare pentru a rezista în luptă”, a transmis Pete Hegseth.
Înregistrarea a fost prezentată cu titlul „The High-T Department of War”, adică „Departamentul Războiului cu un nivel ridicat de testosteron”. „Departamentul Războiului” este numele dat Pentagonului de administrația Trump.
Nu este clar dacă măsura se aplică și femeilor
De când conduce Departamentul Apărării, Pete Hegseth le-a impus militarilor norme fizice mai stricte, calculate după standarde masculine. Termenii neutri folosiți în anunț, „warriors” și „warfighters”, nu arată însă dacă măsura îi vizează și pe militarii de sex feminin. Și în cazul femeilor, nivelul testosteronului, prezent într-o cantitate mult mai mică, scade odată cu vârsta. Pentagonul a fost întrebat cine va fi vizat de noua regulă, însă instituția a transmis că, „pentru moment”, nu are alte precizări.
Pete Hegseth a susținut în septembrie un discurs în fața unor ofițeri de rang înalt, reuniți la baza militară Quantico, în apropiere de Washington. Secretarul Apărării i-a criticat atunci pe militarii supraponderali și pe „generalii și amiralii grași” pe care spune că îi întâlnește pe culoarele Pentagonului.