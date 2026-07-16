Pentagonul introduce testarea obligatorie a testosteronului pentru militarii americani de peste 30 de ani. Tratamentul hormonal va fi opțional

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 08:57

Pentagonul va introduce testarea nivelului de testosteron pentru militarii americani care au trecut de 30 de ani. Cei diagnosticați cu un deficit vor putea alege dacă urmează sau nu un tratament hormonal. Măsura a fost anunțată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și face parte din eforturile administrației Trump de a crește capacitatea fizică a armatei.

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