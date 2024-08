Pensionar: Asteptari de la statul roman nu am avut niciodata si nici nu o sa am, dar, totusi, mi se pare o bataie de joc ca foarte multi seniori si-au pus incredere ca au crescut preturile la gaze. Tot ne ameninta ca o sa creasca la electricitate, la facturi, alimentele nici nu mai spun.

Reporter: Cat ati primit dupa recalculare?

Pensionar: 12 lei. Imi e si rusine sa spun. Eu i-as dona pentru campania electorala a lui Ciolacu, Ciuca... Ce as putea sa fac cu 12 lei in plus?

Reporter: Aveti de gand sa contestati aceasta decizie de recalculare?

Pensionar: Nu, pentru ca nu am niciun fel de asteptari de la ministra Muncii. Am 36 de ani, 3 luni si 25 de zile lucrate.

Inainte de raclculare aveam 1069 de lei si acum am 1081 de lei. Sa le dea Dumnezeu sanatate la guvernanti.