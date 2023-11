Sfântul Apostol Andrei, celebrat în fiecare an pe 30 noiembrie, aduce an de an mii de credincioși la peștera din Ion Corvin din județul Constanța, considerată a fi cea mai veche biserică creștin ortodoxă din țară. Peștera este considerată loc sfânt pentru că acolo Apostulul a trăit acum 2000 de ani.

Slujba a avut loc în aer liber și au participat mii de pelerini. Cei mai mulți dintre ei au sosit încă de acum două zile și au luat parte noaptea trecută la slujba de Vecernie ținută de Înaltpreasfințitul Teodosie.

„Sfântul Apostol Andrei este atât de important pentru noi, românii, pentru că este părintele cel dintâi”, a transmis ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

Credincioșii prezenți vor avea parte și de un concert Tradițional de Colinde organizat de către Arhiepiscopia Tomisului la Centrul Cultural din Constanța.

Și la Galați, oamenii s-au pus la coadă încă de noaptea trecută pentru a se închina la racla cu moaștele Sfântului Andrei expusă pe un baldachin ornat cu flori.

Oamenii au îndurat frigul în liniște și rugăciune iar voluntarii le-au oferit ceaiuri calde și gustări cât au stat la coadă.