În ciuda vremii extreme, pelerinii susțin că s-au simțit ușurați în momentul în care au ajuns în fața raclei.

Mii de credincioși, la moaștele Sfintei Parascheva

Oamenii au fost nevoiți să aștepte în ploaie ca să ajungă la racla cu moaște.

Părintele Teofan, Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei a povestit că toți credincioșii pe care i-a întâlnit la pelerinaj s-au bucurat de experiență în ciuda oboselii.

„Bucurați-vă pururea. Rugați-vă neîncetat, pentru toate mulțumiți. Aceste trei stări sufletești le vedem întipărite pe chipurile credincioșilor și simțim că le au și în inimă.”, a transmis părintele Teofan.

În următoarele zile, vor fi aduse din Grecia la Iași și moaștele Sfântului Grigorie Palama.