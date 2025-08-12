1. Curățarea cu săpun brun și folie alimentară

Una dintre cele mai eficiente metode, transmisă din generație în generație, implică săpunul brun – un aliat clasic în lupta cu grăsimea arsă.

Ai nevoie de:

Săpun brun solid

Folie alimentară sau sac menajer negru

Burete moale

Ce trebuie să faci:

Întinde un strat generos de săpun brun pe toată suprafața tăvii. Înfășoar-o bine într-un sac negru sau în folie alimentară, astfel încât să rămână etanș și să nu se usuce.

Las-o peste noapte. A doua zi, clătește cu apă caldă și freacă ușor cu un burete moale. Chiar și cele mai persistente resturi de mâncare vor ceda.

2. Bicarbonat de sodiu și oțet – combinația magică

Dacă nu ai săpun brun la îndemână, bicarbonatul de sodiu și oțetul pot face minuni.

Instrucțiuni:

Presară un strat de bicarbonat pe fundul tăvii, apoi pulverizează oțet alb peste el. Lasă să acționeze 30–60 de minute.

Reacția efervescentă ajută la desprinderea murdăriei. Clătește și freacă ușor cu un burete. Rezultatul? O tavă aproape ca nouă.

3. Lămâie și sare – soluția rapidă pentru grăsime ușoară

Această metodă este ideală pentru murdăria mai puțin persistentă sau pentru întreținere regulată.

Cum funcționează:

Taie o lămâie în jumătate, presară sare grunjoasă pe tavă, apoi freacă cu lămâia ca pe un burete.

Acidul citric și granulația sării ajută la desprinderea grăsimii și la neutralizarea mirosurilor neplăcute. Clătește cu apă caldă.

4. Pasta de bicarbonat și apă oxigenată

Pentru o curățare profundă, poți combina 2 linguri de bicarbonat cu 2 linguri de apă oxigenată, până obții o pastă. Întinde compoziția pe tavă, lasă să acționeze 1–2 ore, apoi șterge ușor cu un burete sau o lavetă.

Fiecare dintre aceste metode te poate ajuta să eviți frecatul intens sau produsele chimice agresive. În plus, sunt prietenoase cu mediul și cu bugetul. Tăvile tale vor arăta impecabil, fără stres și fără efort, potrivit sursei.