Liniile 100, 203, 205 și 381 ar putea fi deviate luni, în intervalul 10:00 - 12:00, în condițiile în care Federația Sindicatelor din Educație va organiza o adunare publică în centrul Bucureștiului, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI).



Astfel, între orele 10:00 - 12:00, traficul rutier va fi restricționat în Piața Victoriei și pe Șos. Kiseleff (între str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei), cu deplasarea participanților pe traseul Piața Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Șos. Grozăvești, Piața Leu, în intervalul orar 12:00 - 13:30.



Ca urmare, dacă situația o va impune, mijloacele de transport public local de călători vor staționa pe prima bandă sau vor cirucla pe trasele indicate de agenții Brigăzii Rutiere și a personalului de dirijare din traseu. Totodată, la dispoziția agenților de la Rutieră traseele liniilor din zonă ar putea fi modificate.



Astfel, Linia 100 va funcționa pe traseul modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii. Celălalt sens nu se modifică.



Linia 203 va cirucla pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei. Celălalt sens nu se modifică. În cazul în care întoarcerea în Piața Victoriei nu va fi posibilă, linia 203 va devia pe Bd. Lascăr Catargiu, până în Piața Romană.



Linia 205 va funcționa pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, stația 'Piața Unirii 2'. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 381 va funcționa pe traseul modificat în ambele sensuri pe Bd. Gh. Manu, str. Occidentului, str. Buzești, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul de bază.