Cu învierea Domnului apropiindu-se cu pași repezi, entuziasmul gospodinelor de a pregăti cele mai savuroase și inedite deserturi pentru a răsfăța familia și musafirii atinge cote maxime. În acest sezon festiv al Paștelui, pasca tradițională ocupă un loc de cinste pe mesele pregătite cu dragoste și grijă. Însă, pentru a veni în întâmpinarea celor care caută inovație și ușurință în preparare, chef Sorin Bontea surprinde cu o variantă simplă și rapidă: pasca fără aluat.

Această reinterpretare a desertului tradițional promite să aducă un strop de originalitate și deliciu inegalabil în fiecare casă care își deschide porțile în această perioadă sfântă.

„Am aici o pască fără aluat sau puteți să îi spuneți și cheescake românesc. Pentru această rețetă, am nevoie ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Nu este o rețetă complicată”, spune Sorin Bontea într-un videoclip pe Youtube.

Întregul mod de preparare nu durează decât 10 minute, le promite Sorin Bontea fanilor, cărora le zice pas cu pas ce trebuie să adauge în bol. Astfel, după ce toate ingredientele de mai sus sunt omogenizate bine, tot ce trebuie să mai faci este să pui aluatul obținut într-o tavă rotundă de copt.

„Începem cu ouăle, zahărul și le batem împreună două minute, nu foarte mult, e o rețetă foarte rapidă. Adăugăm brânza de vaci. Este foarte important ca compoziția să fie cât mai omogenă la această rețetă. Adaug untul, care e foarte important să fie la temperatura camerei, esența de vanilia, smântâna și jumătate de lămâie stoarsă. Pun și coaja de la o lămâie rasă, adaug și făina puțin câte puțin, pentru a nu face cocoloașe, după care și grișul. Pun și stafidele, pe care le-a m hidratat deja cu puțină apă caldă”, a continuat bucătarul.

Pasca se coace timp de aproximativ o oră, dar minutele pot să difere de la un cuptor, la altul, spune celebrul bucătar. După ce se scoate din cuptor, este necesar să lăsăm prăjitura cu brânză să se răcească timp de cel puțin o oră, timp după care ea poate fi tăiată.

Se poate servi simplă, ori presărată cu zahăr pudră și fructe lângă ea.

„Eu am o formă pe care am tapetat-o cu unt, zahăr și făină. Punem totul în formă și e gata, o bag la cuptor la 160 de grade, timp de o oră. După 60 de minute, așa arată pasca, am lăsat-o să se răcească și merge tăiată.”, a încheiat el.