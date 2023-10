„Este un joc periculos pentru UE. Am cerut un vot separat și o să votez împotrivă”, a transmis europarlamentarul.

Europarlamentarul REPER, Dacian Cioloș, fost comisar european pe Agricultură, a declarat miercuri, într-un briefing cu jurnaliștii la Strasbourg, că există în lucru la nivelul Parlamentului European un raport de inițiativă privind strategia pe proteine, care are printre obiective găsirea unor soluții pentru stimularea producției de proteină animală și vegetală.Cioloș a precizat că în aceste rapoarte de inițiativă ale PE există și referiri despre introducerea în alimentația umană a produselor pe bază de insecte, însă a oferit asigurări că „nu zice nimeni că va trebui să mâncăm insecte”.De asemenea, eurodeputatul a menționat că în discuții există și subiectul producției de carne de laborator, pe bază de hormoni, de materie primă proteică.

„Există mai multe inițiative, și ale Parlamentului (European), rapoarte de inițiativă, cum e cel cu strategia proteinelor, care e important, pentru că Uniunea Europeană e un deficit de proteine animală, adică pentru hrana animalelor. Noi importăm în continuare soia din America, din Statele Unite și din America Latină. Și raportul ăsta cu strategia pe proteine are ca obiectiv să dea niște perspective din punctul de vedere al Parlamentului European, precum s-ar putea în timp rezolva problema asta stimulând și producția de proteină vegetală. Dar sunt introduse în raport și niște subiecte noi acuma tot legate de proteină – și mergem și spre producția de proteină animală – și au apărut faimoasele subiecte care au făcut valuri și la noi cu insectele în alimentația umană”, susține europarlamentarul.

Dacian Cioloș susține că introducerea cărnii produse în laborator este ”un joc periculos pentru UE”.”Nu zice nimeni că va trebui să mâncăm insecte, dar se vorbește de perspectiva asta de intrare și pe piața europeană a unor produse pe bază de insecte, pentru alimentația umană, pentru că pentru alimentația animală există deja și un alt subiect despre care în România s-a vorbit mai puțin, dar care îngrijorează în țările agricole importante din Uniuni Europeană. Mai mult decât subiectul insectelor e producția de carne în laborator, de carne pe bază de hormoni, de materie primă proteică, care să înlocuiască animalele din câmp”, a afirmat Dacian Cioloș.Totodată, el a avertizat că accelerarea introducerii cărnii produse în laborator pe piața europeană este „un joc periculos pentru UE”, argumentând că, în general, pe acest continent „alimentul nu e doar un bun de consum, ci și un element de cultură, de identitate, legat de sănătate. Și are o încărcătură emoțională mare, puternică”.

„Așa că accelerarea asta introducerii pe piață a cărnii de laborator, care să înlocuiască carnea naturală, poate avea efecte emoționale și în rândul populației. Dincolo de efectele economice pe care le poate avea asupra crescătorilor de animale, hai să ne imaginăm în câțiva ani de zile nu mai avem (animale – n.r.). Noi vedem deja în Carpați, în unele zone unde au dispărut oile, vacile, în zone de munte și unde pășuni, fânețe, pajiști sunt înlocuite de arbuști, nici măcar nu sunt păduri de calitate, ci arbuști care strică și peisajul, strică și structura terenurilor agricole, le reduce din calitate”, a afirmat Cioloș.

El a mai precizat că a solicitat un vot separat asupra unui paragraf din respectivul raport de inițiativă care conținea referiri la introducerea produselor pe bază de insecte în alimentația umană și a subliniat că va vota „împotriva”, fiindcă, în opinia sa, „duce lucrurile într-o direcție greșită”.„Eu am cerut și un vot separat pe un paragraf care încă mai menționează, pentru că am reușit să scoatem referiri la insecte, folosit în alimentația umană, dar mai era un paragraf care menționează posibilitatea asta. Am cerut un vot separat pe el și să vedem dacă reușim să îl respingem pe ăla, dacă nu, eu cel puțin o să votez împotriva și a raportului de inițiativă, pentru că se pare că duce lucrurile într-o direcție greșită”, a declarat Dacian Cioloș.