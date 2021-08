Realitatea PLUS

La Paradă au participat 60 de acrobați de la Circul Metropolitan și numeroși actori de la Teatrul de Comedie pentru Copii.

,,Este o întâlnire cu copilăria, despre asta este vorba, bucuria de a fi din nou împreuna într-un spațiu neconvențional, transformat într-un spațiu de joacă, într-un spațiu al copilăriei’’, a precizat Felicia Filip, directorul Operei Comice pentru Copii.

Mari și mici, artiștii și-au etalat costumele în admirația publicului.

,,Am mai fost pe scenă, dar într-o paradă nu am mai fost niciodată’’, ,,Machiajul a durat în jur de 10-15 minute, iar costumul n-a durat prea mult’’, ,,Nu am emoții. Sunt alături de oameni și asta mă face să mă simt foarte bine’’, au mărturisit câțiva dintre artiști.

Aceștia au făcut numere de acrobație și s-au jucat cu cei mici.

Evenimentul face parte din programul Străzi deschise, iar organizatorii promit și alte momente asemănătoare în următoarea perioadă.