Rusia a recunoscut astăzi că a efectuat un tir de testare a unei rachete împotriva unuia dintre vechii săi sateliţi aflaţi pe orbită, relatează AFP.

Pe 15 noiembrie, Ministerul rus al Apărării a efectuat cu succes un test în urma căruia dispozitivul spaţial Ţelina-D (Cosmos 1408) aflat pe orbită din 1982 a fost distrus.

In comunicatul trimis de armata rusa, se arata ca Rusia a deschis focul în noaptea de luni spre marţi, de pe Pământ, împotriva unuia dintre sateliţii săi, în cadrul unui test de rachetă care a generat un nor de fragmente. Statele Unite ale Americii acuza Rusia ca a pus in pericol misiunea de pe Statia Spatiala Internationala si ca explozia satelitului poate reprezenta un pericol atât pentru I.S.S. cât şi pentru alţi sateliţi din spațiu.

După acest eveniment, cele şapte persoane de la bordul ISS au fost nevoite să se refugieze temporar în navete, pentru a se pregăti în vederea unei eventuale evacuări de urgenţă.

Potrivit unor postări pe Twitter, satelitul rus a fost distrus la o altitudine de 500 kilometri, cu un sistem de apărare antiaeriană de tip A-235 Nudol, de la Pleseţk.

Incidentul s-a petrecut la doar 80 de km de Stația Spațială Internațională.