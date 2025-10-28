Panică în Turcia. Val de seisme după cutremurul major de 6,2 pe Richter

Panică în Turcia, după mai multe seisme care s-au produs la câteva ore după cel de 6,2 pe Richter, care a distrus câteva clădiri. Din fericire, replicile nu a fost foarte puternice, dar mențin starea de teamă cu un nou seism puternic se poate produce în orele următoare.

În ziua de 28 Octombrie 2025, la ora 07:44:32 (ora locală a României), s-a produs în WESTERN TURKEY un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adâncimea de 10.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 33km NE de Akhisar, 48km E de Soma, 66km S de Balikesir, 67km N de Salihli, 76km NE de Turgutlu, 82km NE de Manisa, 84km E de Bergama, 97km N de OEdemis, a transmis Institutul pentru Fizica Pământului. 

