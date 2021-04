India trece printr-o adevărată tragedie la nivel național. Serviciile medicale povestesc cum copii de 5 ani, tineri și bătrâni, sunt incinerați la grămadă din cauza numărului mare de victime. Decizia, oricât de grea, a fost luată în condițiile în care India a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de coronavirus din întreaga lume, pentru a doua zi consecutivă. Doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate peste 330.000 de cazuri noi de infectări, iar peste 2.200 de oameni și-au pierdut viața.

Criza este cu atât mai mare cu cât în ultimul timp au loc tot mai multe incendii în spitalele cu oameni bolnavi de COVID. Cel puțin 13 pacienți cu coronavirus au murit într-un incendiu izbucnit la un spital aflat în Mumbai. Cu două zile înainte de incendiu, 22 de pacienți cu COVID au murit într-un alt spital, din cauza unei pene în alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor.

