Ore întregi, bolnavul ar fi fost ignorat de personalul medical. În tot acest timp, doctorii primeau alți pacienți și treceau indiferenți pe lângă tânărul căzut.

Unor pacienți li s-a făcut milă și au așezat sub el haine, ca tânărul să nu se îmbolnăvească și mai tare.

Conducerea spitalului se apără și spune că pacientul nu venise pentru a fi tratat, ci pentru a ridica documente ca să ateste gradul de handicap. Medicii care l-au ignorat spun că tânărul a fost așezat pe podea de tată.



"Primul contact cu tatăl pacientului l-a avut asitenta de cabinet. I-a exxplicat ce acte are nevoie. Domna doctor l-a observat, tatăl pacientului a spus că acolo se simte el liniștit. Era un comportament frecvent adoptat de acest pacient. Da, este dramatic (ceea ce se vede in imaginile aparute in mediul online - n.r.).

Se vorbește de intervalul de o oră, când tatăl nu a fost convins să procedee și altfel", a declarat la Realitatea PLUS Rodica Lohan, purtător de cuvânt Spitalul Județean Satu Mare.