După 5 ani de la începerea lucrărilor, oul lui Brâncuși va deveni în curând atracția principală a orașului Craiova. Prisma dedicată celebrului sculptor are 12 metri înălțime și cântărește 200 de tone. Va fi dotată cu un lift, tot de sticlă, care le va permite turiștilor să admire orașul de la înălțime.

"Nu are o structură metalică. Structura e chiar din sticlă. Asta este o noutate", a afirmat Emilian Ștefârță, directorul Muzeului de Artă din Craiova.

La subsolul clădirii vor fi deschise mai multe galerii de artă modernă.

"Este un spațiu pe care îl vom folosi pentru expunerea de opere de artă".

"Avem in spate o constructie unica in romania, cred ca unica in europa. am investit 22 mil de lei in centrul international brancuzi. vrem sa punem in valoare ... brancusi a spus ca la craiova s a nascut a doua oara", spune Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.

Autoritățile își doresc ca oul lui Brâncuși să pună Craiova pe harta obiectivelor culturale ce nu trebuie ratate. Totuși... puțini localnici au înțeles ce reprezintă construcția.

Contrucția gigantului ou a început din 2015 și a fost finanțată cu fonduri europene.