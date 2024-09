Răspunsul devine simplu. Cererea pentru costume la comandă a crescut vertiginos în ultimii ani, iar bărbații care caută o potrivire perfectă și un stil care să le reflecte personalitatea apelează din ce în ce mai des la branduri ce oferă opțiunea vestimentației a comandă. Un exemplu este Viggo Tailoring, unul din cei mai cunoscuți creatori de piese vestimentare pentru bărbați.

Showroom-ul Viggo Tailoring, situat în reședința istorică a pictorului Gheorghe Petrașcu din Piața Romană, a devenit un punct de reper pentru pasionații de costume la comandă din capitală și nu numai, brandul fiind prezent și în Londra. În acest spațiu plin de istorie și eleganță, un consilier vestimentar profesionist adaptează fiecare detaliu pentru a se plia perfect pe stilul și nevoile fiecărui client. Achiziția unui costum se transformă astfel într-o experiență sartorială autentică, memorabilă pentru client.

De ce au explodat în popularitate costumele made to measure?

În ultimii ani, bărbații au început să conștientizeze tot mai mult valoarea unui costum la comandă. “Pe măsură ce prețurile articolelor ready-to-wear au crescut, mulți au realizat că, pentru o investiție suplimentară relativ mică, pot obține un costum croit exact pe măsurile lor, cu un nivel de personalizare care face diferența.” explică directorul de vânzări Viggo Tailoring.

În trecut, primul costum la comandă al unui bărbat se adresa adesea unui eveniment special, precum propria nuntă. Astăzi, însă, bărbații văd costumele made to measure ca o investiție în imaginea și confortul lor de zi cu zi.

Constantin Radu, un client fidel brandului Viggo de peste 10 ani, povestește: „Am fost promovat într-un rol unde am început să interacționez mai mult cu clienți și parteneri de afaceri importanți. Era important să am o ținută care să reflecte atât profesionalismul, cât și atenția la detalii pe care le acordam relației cu ei. Însă deoarece am o conformație sportivă mai atipică, costumele de la raft nu erau o opțiune, așa că am început să mă interesez de costumele la comandă. După mai multe experiențe, am ajuns la Viggo, unde am găsit exact ceea ce căutam: un nivel ridicat de personalizare, materiale de calitate și o abordare care mi-a permis să îmi exprim stilul personal.”

Pentru alții, precum Costin Badea, un alt client Viggo, costumul la comandă este o combinație între funcționalitate și expresia stilului personal. „Nu am fost niciodată adeptul costumelor formale, dar mi-a plăcut dintotdeauna ideea de a avea un sacou, un pantalon sau o cămașă care este făcută special pentru mine. Am ales piese pe care le pot purta în viața de zi cu zi, atât pentru confort, cât și pentru posibilitatea de a-mi exprima stilul.”

Cu alte cuvinte, popularitatea costumelor made to measure nu se rezumă doar la valoare. Potrivirea hainelor, precum și abilitatea de a customiza articolele conform cerințelor clienților, sunt la fel de importante.

Experiența alegerii unui costum made to measure

Pe lângă preț, potrivire și customizare, clienții au început să se orienteze și în funcție de experiența made to measure în sine.

La Viggo, fiecare client are atenția unui consultant vestimentar dedicat, care ghidează procesul de creare a costumului si își adaptează recomandările la ideile și preferințele clientului. Indiferent dacă recurge prima oară la croitoria made-to-measure sau este un cunoscător, consultantul se asigură că totul decurge într-un mod natural și confortabil. Fiecare opțiune, de la alegerea materialelor și până la detalii, este prezentată clar și simplu, astfel încât clientul să poată lua decizii informate, să se bucure de întregul proces. Această implicare în fiecare etapă a procesului îl ajută să aibă încredere că rezultatul final va reflecta cu adevărat stilul și nevoile sale.

“În fapt, despre asta este vorba. Costumul în sine este doar o parte din ecuație. Clienții caută un mijloc prin care să-și exprime personalitatea, iar noi exact asta le oferim. A avea un expert care îți oferă feedback constructiv, îți validează deciziile și ți le și execută într-un mod în care să se alinieze cu cerințele tale, este o experiență unică”, explică Cătălina Pîrvu de la Viggo Tailoring.





Longevitate, calitate, confort și potrivire perfectă

Dincolo de experiența croitoriei la comandă, clienții trebuie să se gândească și la beneficiile pe termen lung.

Spre deosebire de articolele ready-to-wear, care sunt realizate în serie, costumele made to measure de la Viggo Tailoring sunt croite individual. Practic fiecare cusătură, fiecare detaliu este adaptat perfect pentru a se potrivi clientului. Sacourile și pantalonii nu prezintă cute la fel ca modelele neadaptate măsurilor fizice. Pe langa confort se obține și o durabilitate superioară, deoarece hainele nu se mai uzează la fel de rapid. Costumele made to measure oferă și avantajul de a putea alege materiale premium, care nu sunt întotdeauna disponibile în liniile ready-to-wear.

Majoritatea clienților vor să arate impecabil ore întregi, fie că este vorba de nunta lor sau de faptul ca zboară către o conferință. Chiar dacă un costum de pe raft poate părea că se potrivește bine în cabina de probă, adevăratele limitări ale acestuia devin evidente când intervin astfel de situații. Dacă sacoul strânge chiar și puțin la umeri sau distanța dintre mâneca sacoului și manșeta cămășii nu este corectă, toate aceste detalii sunt ajustate în procesul made to measure pentru a asigura un confortul promis doar de un costum pe măsură.

Croitoria made to measure îi ajută și pe bărbații atletici sau cei cu proporții non-standard.

“Bărbații atletici sau cei cu umeri lați sau talie îngustă sunt dezavantajați de costumele ready to wear. Nu este rentabil financiar pentru companiile mari să țină cont de toate aceste mii de variabile corporale.” spune directorul de vânzări Viggo.

Cum să-ți creezi costumul la comandă perfect, conform experților Viggo Tailoring

În final, Viggo Tailoring ne oferă câteva sfaturi pentru crearea unei ținute made to measure perfecte:

Unde vei purta costumul - zi de zi la muncă, la o întâlnire de afaceri importantă sau la o nuntă? Designul și detaliile funcționale ale costumului vor fi influențate de acest factor. Asigură-te că discuți aceste aspecte cu croitorul. Anumite stiluri și detalii pot fi mai potrivite pentru ocazii formale, în timp ce altele sunt mai relaxate și versatile.

Pentru sezonul primăvară-vară, alege țesături respirabile precum lână, bumbac și in. Pentru toamnă-iarnă, alege stofe grele, între 260 și 300 g pe metru liniar.

Mulți clienți se concentrează exclusiv pe aspectul țesăturii, dar este important să alegi materiale care să fie potrivite stilului tău de viață. De exemplu, cand călătorești des, alege o țesătură care este rezistentă la șifonare. Astfel, costumul tău va rămâne impecabil chiar și după ore de purtat.

Trebuie să rămâi realist în legătură cu măsurătorile. Nu te lăsa ispitit de efectul de subțiere al fit-urilor strâmte. Cel mai bine vei arăta într-un costum pe măsurile tale reale.

Nu subestima importanța căptușelii: nu este doar un detaliu ascuns. O căptușeală de calitate poate influența considerabil confortul termic. În funcție de sezon, poți opta pentru o căptușeală completă, parțială sau fără căptușeală (half-lined sau unlined), pentru a asigura confortul în diferite condiții de temperatură.

Alege stiluri atemporale pe care le vei putea purta și peste 10-20 de ani. Gândește-te la versatilitate, pentru că un costum made-to-measure poate fi o investiție mare, așa că este bine să te gândești cum să îl poți purta în diferite contexte. De exemplu, poți opta pentru un sacou care să poată fi purtat și separat, cu pantaloni casual sau jeans. Alege culori și modele care sunt ușor de combinat cu alte articole vestimentare din garderoba ta.

După ce ai investit într-un costum la comandă, întreținerea acestuia este esențială pentru a-i menține aspectul. Curăță-l chimic doar atunci când este necesar, depozitează-l pe un umeraș de calitate care să susțină bine forma umerilor, și folosește un steamer pentru a îndrepta cutele. După fiecare purtare, aerisește costumul și folosește o perie de haine pentru a îndepărta praful și alte impurități. Astfel vei prelungi durata de viață a costumului.

Privind în culisele croitoriei la comandă Viggo Tailoring, este evident că această opțiune nu este doar despre haine, ci despre a oferi bărbaților un mod de a se exprima și de a face un statement personal.

Experiența lor te poate convinge că, în anumite contexte, un costum la comandă nu este un lux, ci o adevărată necesitate. Pe lângă faptul că este o investiție în garderobă, procesul în sine este și un moment memorabil - o experiență sartorială unică, de care clienții își aduc aminte cu drag, dincolo de articolul de îmbrăcăminte creat. Dacă te gândești să faci acest pas, poți programa o întâlnire sau explora colecția de costume disponibilă pe site-ul Viggo Tailoring.