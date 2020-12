Oreste Teodorescu, mesaj după moartea lui Alexandru Socol: „M-au uimit entuziasmul, energia și candoarea lui. Adio, frate bun!”

„L-am cunoscut pe Alex la protestele împotriva exploatării cu cianuri de la Roșia Montană, am strâns rândurile apoi de câteva ori in Piața Victoriei și am devenit prieteni buni la Vama Veche. M-au uimit entuziasmul, energia și candoarea prin care încerca sa modeleze mișcarea civică #rezist și #coruptiaucide. Plecarea lui Alex, atât de devreme, ma copleșește pur și simplu. Adio, frate bun!

Alexandru Socol a fost unul dintre cei mai activi protestatari din Piața Victoriei începând cu anul 2017, de la celebra OUG 13, dar și înainte, la protestele organizate pentru salvarea Roșia Montană.

Fotograful #REZIST și membru al ONG-ului „Corupția ucide”, Alexandru Socol a fost nelipsit de la protestele organizate în ultimii trei ani.

El a fost găsit mort, anunțul fiind făcut de fratele său. Potrivit primelor cercetări, s-ar fi sinucis. Familia nu a dorit să facă public motivul morții.