Orban: Somajul tehnic va fi prelungit pana la 1 iunie si dupa aceasta data in cazul companiilor unde se mentin restrictiile

"In ceea ce priveste masurile active de ocupare a fortei de muncă, cu siguranta ca vom apela la un instrument pentru persoanele care au fost in somaj tehnic si care revin in activitate in companiile in care au lucrat. Vom acordat plata unei sume. Nu am stabilit inca cuantumul, dar din resursele de care dispunem va fi intre 35-45 % pentru reluarea activitatii ca o masura activa pentru angajatii care au fost in somaj tehnic", a spus Orban.

Premierul a precizat, de asemenea, ca se incearca punerea la punct a unui instrument pentru a veni in sprijinul persoanelor care se afla in cautarea unui loc de munca, in functie de categoria de varsta din care acestea fac parte.



"In prezent, exista aproximativ 300 de mii de contracte de munca incheiate si 350 de mii de romani care au revenit din tarile unde lucrau si acum cauta un loc de munca”, a mai aratat seful Executivului.