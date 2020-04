Orban, mesaj de ultimă oră: "Omenirea s-a văzut angrenată într-o luptă cu un inamic invizibil şi imprevizibil"

Ziua NATO în România este marcată în acest an sub semnul unităţii şi solidarităţii euro-atlantice, în contextul unei crize sanitare fără precedent pentru lumea contemporană, se arată într-un mesaj transmis, duminică, de premierul Ludovic Orban.



"De câteva săptămâni, noul coronavirus curmă zilnic mii de vieţi în întreaga lume, iar ţările afectate fac eforturi dramatice pentru a opri pandemia. Omenirea s-a văzut angrenată pe neaşteptate într-o luptă aproape inegală, cu un inamic invizibil şi imprevizibil, care necesită din partea noastră o acţiune rapidă, coordonată şi eficientă, pentru a salva vieţi şi pentru a limita efectele economice şi sociale ale pandemiei. Eforturilor civile desfăşurate de ţările afectate li s-au alăturat acţiunile Alianţei Nord-Atlantice de aprovizionare cu materiale şi echipamente sanitare şi economice esenţiale, iar România a beneficiat deja de un astfel de ajutor", se precizează în mesajul citat de Agerpres.



Premierul salută sprijinul oferit şi disponibilitatea exprimată de NATO de a ajuta în continuare statele membre şi statele partenere cu logistică, expertiză şi personal medical, declarându-se încurajat de aprecierea exprimată de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru măsurile pe care România le-a implementat până în prezent în lupta împotriva noului coronavirus.



"Astăzi, după 16 ani de apartenenţă la Alianţa Nord-Atlantică, România a devenit un pilon de stabilitate în regiune, iar calitatea de membru al NATO reprezintă pentru noi cea mai puternică garanţie de securitate. Alianţa a ajuns luna trecută la un număr de 30 de state membre, cărora aşteaptă să li se alăture şi alte ţări, o confirmare în plus a credibilităţii NATO. Provocarea actuală la nivelul Alianţei este de a nu lăsa criza sanitară provocată de coronavirus să se transforme într-un risc de securitate suplimentar celor deja existente şi de a combate dezinformările legate de pandemie. Vom fi alături de aliaţii noştri euro-atlantici în această luptă pentru viaţă şi securitate", se mai arată în mesaj.



Ziua NATO în România este marcată, din anul 2005, în prima duminică a lunii aprilie, în baza Legii 390/2004, potrivit www.mae.ro.



Pentru stabilirea acestei zile s-a ţinut cont de apropierea de data oficială a aderării României la Alianţa Nord-Atlantică (29 martie 2004) şi de data arborării oficiale a drapelului român la sediul NATO de la Bruxelles (2 aprilie 2004).