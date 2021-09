"Am spus că luni dimineață, la ora 9.00, îmi depun demisia pe biroul la președintelui PNL, el are posibilitatea de a o înainta când consideră că are opțiunea păstrării postului. Dacă eu îmi depun demisia la Camera, luni, marți sau miercuri se organizează alegeri, iar cum este situația ca urmarea crizei politice provocate, este riscul major să pierdem poziția.

Eu sunt membru PNL și obiectivul meu este ca atunci când îmi voi da demisia, funcția să rămână unui coleg din PNL. Demisia este un act unilateral, este irevocabilă, dar sunt membru PNL și nu vreau să creez șansa să se alegă Ciolacu sau altcineva de la PSD," a declarat Ludovic Orban.