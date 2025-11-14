Reprezentanții sindicatelor care participă astăzi la discuții cu primii lideri din coaliție – este vorba de USR – solicită ca salariul minim să crească la 4.325 lei de la 1 ianuarie. Aceasta este suma minimă, spun sindicatele, care ar acoperi creșterea inflației ce a ajuns la aproape 10%. De altfel, sindicaliștii critică măsurile luate de guvern până în momentul de față și spun că acestea au distrus economia și au dus la creșterea inflației.

Cer, de asemenea, salarii diferențiate pentru lucrătorii calificați – mai exact, în cazul acestora salariul minim să pornească de la 4.757 lei, iar în cazul celor cu studii superioare să pornească de la 6.488 lei. Spun, de asemenea, că vor cere și stoparea reformelor prin concedieri sau prin tăieri de salarii, așadar se opun acestor măsuri anunțate de Guvern.

Se cunoaște că sindicatele au cerut să poarte discuții cu reprezentanții tuturor partidelor politice din coaliția de guvernare, pentru a face presiuni privind creșterea salariului minim de la 1 ianuarie. Au existat discuții pe această temă și la guvern, însă nu s-a ajuns la o concluzie, stabilindu-se că o decizie va fi luată până la finalul acestei luni.

Social-democrații din coaliție fac și ei presiuni pentru majorarea salariului minim și respectarea directivei europene, întrucât inclusiv Comisia Europeană a cerut statelor membre să respecte această directivă. Comisia a spus că va lucra în continuare pentru a se asigura că directiva este respectată, iar aceasta prevede majorarea salariului minim începând de anul viitor.