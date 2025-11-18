Conform raportului OMS pentru Europa, aproximativ unul din șapte copii și adolescenți cu vârste între 0 și 19 ani se confruntă cu o tulburare de sănătate mintală. Situația este mai gravă la fete, unde una din patru adolescente între 15 și 19 ani suferă de astfel de afecțiuni. Mai mult, sinuciderea rămâne principala cauză de deces în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani.

Raportul identifică mai multe cauze care contribuie la creșterea tulburărilor mintale la tineri: anxietatea și depresia cauzate de presiuni sociale și academice, traume rezultate din conflicte sau violență, precum și evenimente de viață stresante cum sunt pierderea unui părinte, separarea familială sau instabilitatea economică. De asemenea, accesul limitat la servicii de sprijin psihologic și lipsa unor politici naționale coerente în domeniul sănătății mintale agravează aceste probleme, cu o vulnerabilitate sporită în rândul adolescentelor, care se confruntă și cu stigmatizarea problemelor psihice.

Datele evidențiază o creștere cu circa o treime a prevalenței tulburărilor mintale în ultimii 15 ani, în timp ce sistemele de sănătate s-au adaptat insuficient. Un sfert dintre țările europene nu oferă servicii comunitare dedicate copiilor și adolescenților, unul din cinci state nu are o politică națională specifică în domeniul sănătății mintale a tinerilor, iar calitatea serviciilor variază semnificativ între țări. Statisticile arată că există în medie un singur psihiatru la 76.000 de copii și adolescenți.

În ceea ce privește România, raportul arată că 74% dintre băieți declară că se simt bine din punct de vedere mintal, în contrast cu doar 53% dintre fete, acestea fiind aproape de limita inferioară a scorurilor în cele 37 de țări analizate. Comparativ, adolescenții din Insulele Feroe, Islanda și Danemarca au raportat cele mai bune niveluri de bunăstare mintală, cu 77%, 75%, respectiv 72% din tineri afirmând o stare mintală bună. La polul opus se află Ucraina, Cipru și Polonia, cu Ucraina afectată de traume legate de război și acces limitat la servicii psihologice, doar 43% dintre adolescenți având o stare mintală bună.

Acest raport OMS atrage atenția asupra necesității urgente de a dezvolta și implementa politici naționale și servicii specializate care să răspundă nevoilor în creștere ale sănătății mintale în rândul copiilor și adolescenților europeni, România fiind una dintre țările unde vulnerabilitățile sunt semnificative.