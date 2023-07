Vrei sa te racoresti in zilele calduroase cu o bautura rece, pe baza de cafea? Incerca sa-ti faci chiar tu acasa un frappe, reteta cu inghetata sau cea fara. Timpul de preparare e unul foarte scurt. In plus, ingredientele nu sunt greu de procurat, ci chiar comune. Cel mai probabil le ai deja prin bucatarie.