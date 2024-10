Old Hollywood Glam by photoartbyralf.com (P)

Old Hollywood Glam

Sunt PhotoArt by Ralf, aka Ralf, o femeie îndrăgostită de fine art și fotografia glamour. Sunt onorată să îți ofer o experiență fotografică personalizată, în care îți voi “picta” cu camera mea tot ce ai mai frumos în tine. Sunt fotograf de portrete fine art premiat la nivel internațional, cu studii la Institutul de Fotografie din UK, membră a The Portrait System, US.