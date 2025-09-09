Contract NATO de 9 milioane de euro, cumpărat prin mită

Conform publicației grecești Kathimerini, preluată de Știripesurse, doi oameni de afaceri din Creta – identificați de presă drept M.B. și G.G. – ar fi încercat să obțină, prin mită, un contract de aprovizionare cu combustibil pentru Agenția NATO de Achiziții și Asistență (NSPA). Valoarea afacerii: aproximativ 9 milioane de euro.

M.B. ar fi promis 200.000 de dolari unor oficiali NATO din România, pentru a facilita atribuirea contractului. Dosarul, inițial discret, a explodat în spațiul public după ce investigațiile poliției din Chania au scos la iveală conexiunile cu rețelele mafiote locale.

Arestări în România și investigații transfrontaliere

M.B. a fost reținut în România, în februarie 2025, în baza unui mandat emis de autoritățile americane. Inițial arestat preventiv, acesta a fost ulterior plasat în arest la domiciliu și, recent, a primit permisiunea să călătorească în Creta pentru a-și vizita familia.

Partenerul său, G.G., vizat de un mandat similar, a scăpat însă de închisoare, după ce mandatul a fost anulat în iulie 2025. Amândoi rămân însă sub lupa anchetatorilor din SUA, Grecia și România.

Mafia din Creta, chemată să „închidă gura” martorilor incomozi

Cea mai șocantă dezvăluire vine din interceptările telefonice realizate în dosarul „mafiei cretane”, unde apar referiri directe la această afacere NATO. Potrivit jurnaliștilor eleni, G.G., temându-se că M.B. ar putea coopera cu autoritățile, ar fi apelat la sprijinul unui clan mafiot local pentru a-l intimida.

Unul dintre liderii rețelei criminale ar fi primit instrucțiuni clare: „Trebuie să uite numele lui G.”. În spatele acestei formule se ascundea o tentativă evidentă de șantaj și reducere la tăcere a martorilor.

Ancheta oficială, ținută parțial sub tăcere

Surse judiciare citate de Kathimerini arată că partea legată de mita NATO nu a fost inclusă, oficial, în dosarul mafiei cretane, pentru a nu compromite investigația internațională. Totuși, corespondența dintre anchetatorii din SUA, România și Grecia confirmă existența unei anchete paralele privind coruperea oficialilor NATO.

Un scandal cu potențial exploziv

Impactul acestui caz depășește sfera criminală locală, punând sub semnul întrebării integritatea unor structuri NATO din România și capacitatea Alianței de a-și proteja propriile mecanisme de achiziții.

O anchetă care a început de la trafic de droguri și arme în Creta riscă acum să expună slăbiciuni majore în sistemul internațional de securitate. Dacă suspiciunile se confirmă, România va trebui să dea explicații nu doar în fața partenerilor occidentali, ci și a propriilor cetățeni, care privesc cu îngrijorare cum rețelele de crimă organizată ajung să influențeze contracte strategice ale NATO.