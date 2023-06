Scenariu bombă lansat de vicepreședintele PNL- Robert Sighiartău. ,,In politica orice este posibil. Si iesirea de la guvernare este posibila, a spus liberalul in direct la Realitatea PLUS. Potrivit ascestuia, premierul Marcel Ciolacu face multe promisiuni, dar nu știe de unde vor fi scoși banii pentru toate acestea. Robert Sighiartau sustine că programul de guvernare propus de Ciolacu nu conține nicio măsură liberală și nu are nicio legătură cu economia reală.