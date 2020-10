OFICIAL Alianța dintre PNL și PMP, votată la nivel local și județean

Anunțul a fost făcut de secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.

„În cadrul Biroului Executiv am votat şi am ratificat protocolul de colaborare în plan local între PNL şi PMP. După cum bine ştiţi, PMP se află la guvernare alături de PNL. Facem parte din aceeaşi familie politică a Partidului Popular European şi am luat decizia ca în consiliile locale, în consiliile judeţene să avem un protocol de colaborare, în primul rând pentru a pune în aplicare programele de dezvoltare locală, pentru a pune în aplicare promisiunile pe care le-am avut ambele partide în campanie şi pentru a colabora foarte bine aşa cum o facem la nivel naţional”, a declarat Sighiartău, la finalul reuniunii Biroului Executiv Național al PNL.

Premierul Ludovic Orban a anunțat încă de duminică seară că Biroul Politic Naţional al PNL va aproba un proiect de colaborare cu PMP în consiliile judeţene şi locale, la nivel naţional.