„In cazul copiilor. Omicron a plecat cu un handicap de 50% fata de Delta si este deja mult in fata, atat ca viteza cat si ca numar de copii aflati zilnic in spital (azi 749, cu 50% peste varful valului Delta).

Noroc ca Omicron „nu va produce o explozie de cazuri Omicron in mod deosebit la copii, dupa ce revin toti elevii la scoala”, ca daca ar fi produs o explozie de cazuri ma gandesc ca s-ar fi impacientat careva acolo la Palatul Victoria sau Palatul Cotroceni.

Nu stiu ce inseamna pentru oamenii astia o „explozie de cazuri” dara este cert Omicron nu ingrijoreaza pe nimeni pentru ca produce „doar” de 2x mai multi copii in spitale de 2x mai repede decat Delta.

Nu e de mirare ca politica asta de scoala cu pretul vietii [copiilor, parintilor si profesorilor] garanteaza ca orice copil vulnerabil va avea o confruntare pe viata si pe moarte cu virusul SRAS-CoV-2”, a scris Octavia Jurma, pe pagina sa de Facebook.

Octavian Jurma a ținut apoi să condamne atitudinea de a alege imunizarea prin infecție în locul imunizării prin vaccin: „Daca vaccinul ar baga 700 de copii spital in total ati da foc la Parlament si ati spanzura medicii in strada. „Vaccinul natural” tine 700 de copii pe zi in spital si il proslaviti ca sfarsitul pandemiei!”

„Nici macar nu mai sunt revoltat, doar foarte dezgustat si obosit…”, a mai scris acesta.

Din nou, specialistul a făcut apel la părinți să se vaccineze pe ei și să-și vaccineze copiii.