Tot mai mulți specialiști vorbesc despre posibilitatea ca în România să existe o nouă tulpină de coronavirus:

„Este una din ipotezele teoretice care circulă deja de mai mult timp că la rata aceasta uriașă de infectare pe care o avem în România, în combinație cu rata scăzută de vaccinare, creăm așa condiții de laborator pentru selectarea unei noi variante din rândul Delta. Delta a devenit dominantă în întreaga lume și marea majoritate a mutațiilor care se înregistrează acum în baza de date mondială provin din această variantă”, a spus Octavian Jurma la o televiziune de știri.

Referitor la apariația variantei Delta, el a explicat: „Varianta pentru prima dată a apărut sub trei forme, într-un grup, în India. Dintre acestea trei, a fost depistată în Anglia și apoi acum a devenit atât de agresivă încât a eliminat prin competiție toate celelalte variante. De mai bine de patru săptămâni în România nu se mai secvențiază nicio altă variantă decât Delta. Profilul clinic al bolii în ultima vreme în România este atât de grav încât face medicii și specialiștii în boli infecțioase să suspecteze că am putea avea de-a face în România cu o variantă nouă de Delta, care să fie mai agresivă decât la debutul bolii”.

„Aici, într-adevăr, singurul mod în care se poate confirma o nouă variantă este prin secvențiere, lucru care în România se întâmplă încă puțin, dar dacă se selectează din aceste cazuri grave, se trimit probe pentru secvențiere, am putea depista dacă este o asemenea situație sau nu. În acest moment, nu avem o confirmare că există o variantă diferită de Delta. Aceste variante, în mare, sunt incluse în Delta plus. De fapt, Delta plus e un grup de variante de la mutații ale tulpinii Delta. Nu avem o asemenea confirmare, însă profilul clinic și gravitatea bolii, agresivitatea ei în ultima vreme face ca medicii infecționiști de la Iași să suspecteze că ar putea fi vorba de o astfel de variantă”, a adăugat Octavian Jurma.