"Incidenta la 1,000 in 14 zile asa cum e calculata [exclusiv] in Romania a fost multilata in repetate randuri cu doua scopuri evidente:

1. sa subestimeze situatia reala 2. sa amane raportarea situatiei reale

Astfel incidenta la 14 se zile se raporteaza la 17 zile iar in calcul se iau doar alocarile pe judete, care se pot amana chiar si saptamani cum s-a vazut in cazul judetului Ilfov, Bucuresti, Sibiu si multe altele la iesirea din valul 4-Delta.

E un efort imens si sistematic de a amana decizii preventive esentiale pana nu isi mai au sensul si pot fi abandonate fara consecinte politice majore", sustine epidemiologul, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, in cazul valului 5-Omicron, "folosirea unui indicator care se maturizeaza la 17 zile e ca si cum ai urmari o masina sport cu bicicleta pe autostrada".

"Acest decalaj de 3 zile este suficient pentru ca numerele sa se dubleze in unele cazuri si face ca incidenta calculata standard (RI1K14d) sa devina prognoza pentru incidenta oficiala peste 3-6 zile iar in caz contrar sa semnaleze erori evidente in raportare.

Evident aceste "erori" sunt intotdeauna in sensul subestimarii incidentei oficiale fata de incidenta standard.

In imagine aveti sus harta incidentei standard la 1,000 care anticipeaza cum va arata harta oficiala peste cateva zile", spune Octavian Jurma.

"Asa cum se vede, sunt deja mai multe judete in scenariu rosu dar abia in urmatoarele 3 zile vor fi vizibile pe harta oficiala (in tabel aveti valorile pentru cele 3 tipuri de incidenta la 1,000 care se pot calcula).

Bucuresti si Suceava intra cu siguranta de astazi in scenariu rosu, dar majoritatea judetelor cu rata acceptabila de testare vor fi in scenariu rosu pana la finalul saptamanii.

Harta de jos este obtinuta cu indicator foarte sensibil la variatiile de trend pe car eil folosesc ca "seismograf epidemic". Acest indicator (ARM7) urmareste variatia din interiorul intervalului de 14 zile si se calculeaza simplu ca diferenta procentuala dintre incidenta din ultimele 7 zile si intervalul de 7 zile precedent.

Imaginea oferita de aceasta harta este mut mai dramatica decat imaginea oficiala. Aici se vede ca Romania e parjolita cu o intensitate fara precedent si toate judetele din Romania au rata de crestere saptamanala de peste 100%", ateage atetia Jurma.

In context, el trage un semnal de alarma, subliniind ca ne aflam intr-o situatie cu care nu ne-am mai confruntat de la debutul pandemiei, care arata ca valul Omicron loveste simultan toate judetele si localitatile din Romania. "Este probabil ca posibilitatile de transfer dintr-un judet in altul sa scada rapid.

Avand in vedere ca viteza de reactie a autoritatilor este si mai tardiva decat indicatorul nostru national este imposibil sa mai fie luate masuri preventive in valul 5 si o sa vedem doar masuri reactive dictate de panica si nu de ratiune. Totul depinde acum de virus nu de noi, la fel cum a depins si in valul 4", explica el.

"Domnia Delta in Romania a fost crunta. In ciuda acestui fapt, romanii si-au bazat toata strategia pe speranta ca Omicron va fi mai bland decat Delta pe meleagurile noastre. De ce? Nu stiu, nu are nimic de a face cu epidemiologia.