În orașul McAllen din Texas, aproape toți locuitorii au probleme cu kilogramele în exces.



Tyler Oliveira: Am condus până la McAllen, Texas, cel mai ”gras” oraș din America de șase ani la rând, să văd dacă pot găsi răspunsuri, dar mai întâi am nevoie de micul dejun. 0.24

Tyler Oliveira: Ce burger iau oamenii de obicei aici?

Casier: Numărul 21!

Tyler Oliveira: Ok! Localnicii iau asta la micul dejun?

Casier: Da, este foarte popular.

Tyler Oliveira: 980 de calorii!

Casier: Serios!







Pentru un locuitor de aici, doar meniul de mic dejun conține mii de calorii, mult peste necesarul unui om normal.



Tyler Oliveira: 1.12 Este un mic dejun mare! Doamne, este o bombă prăjită, avem clătite, cârnați, bacon, ouă și astea probabil că au peste 3 mii de calorii, toate. 1.22

Tyler Oliveira 2.05 De ce McAllen este capitala obezității?

Cetățean: Din cauza mâncării.

Tyler Oliveira: De ce sunt oamenii atât de grași?

Cetățean: Oamenilor le place să mănânce alimente nedorite, cum ar fi chips-uri sau BIP și toate chestiile astea. 2.12



Persoană care și-a pierdut familia din cauza obezități

"Am pierdut un frate și o soră din cauza diabetului și eu am fost diagnosticat cu diabet de tip 2 și asta m-a inspirit să scriu o carte pentru copii. O carte care îi încurajează să mănânce sănătos și să facă exerciții", povestește o persoană.



Statele Unite ale Americii dețin de altfel, și cele mai multe restaurante tip fast food. Totuși, pe primul loc la obezitate se află un mic stat insular din pacific, Nauru. 94,5% din populația de aici suferă de exces de greutate. Autoritățile sunt nevoite să importe produse alimentare ieftine, bogate în zahăr, întrucât mai mult de 90% din terenul țării nu este potrivit pentru agricultură.



Pe locul secund la obezitate se află cetățenii din insulele Marshall mai exact, peste 52 la sută din populație. Motivul ar fi consumul mare de conserve, produse bogate în zahăr și făinoase, care au devenit disponibile odată cu dezvoltarea din ultima perioadă a statului.



Potrivit estimărilor făcute de Organizația Mondială a Sănătății, numărul persoanelor obeze din lume s-a dublat în ultimii 30 de ani. Și nu doar în statele sărace se mănâncă prost și nesănătos. Astăzi, 47% dintre rezidenții din Emiratele Arabe Unite sunt supraponderali, în timp ce 13 la sută dintre aceștia suferă de obezitate excesivă.



În timp ce întreaga lume este alarmată de fenomenul care a luat amploare, în România, educarea populației privind nutriția corectă și importanța sportului lipsește cu desăvârșire. Aproape 500.000 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani, de la noi din țară, ar putea suferi de obezitate până în 2030, potrivit Federației Mondiale a Obezității.



Medicii avertizează că persoanele supraponderale prezintă riscuri crescute de a dezvolta boli grave la nivelul întregului organism. Este vorba de boli cardiovasculare, endocrine, neurologice sau afecțiuni ortopedice.