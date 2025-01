Zeci de familii de lângă Capitală urmează să rămână pe drumuri deoarece locuințele lor vor fi demolate, pentru lucrări la centura Capitalei. Despăgubirile sunt infime, în unele cazuri doar de o mie de euro, bani cu care oamenii nu își pot asigura nici măcar o chirie. Până la difuzarea acestui material Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a venit cu niciun răspuns la solicitarea Realitatea PLUS pentru a lămuri această situație.

„Acest apartament l-am cumparat prin banca pe 30 de ani ipotecar, am girat cu apartamentul din Brancoveanu si as dori sa mi se dea locuinta sau bani.

„Nu ne-a notificat nimeni desi suntem proprietari 12 familii, direct proprietari, cu acte intabulate. CNAIR ne spune ca suntem doar cu teren fara constructie, dar ele sunt intabulate din 1997”

„O sa stam in casa ca altfel nu avem unde sa ne ducem stam in strada. Cu banii care ni-i da noi nu avem cum sa cumparam in alta parte”

Cine este femeia găsită moartă în Bragadiru: Marina avea 35 de ani. Criminalul UMBLĂ nestingherit pe străzi

„Eu am girat si nu vreau sa raman pe strada cu copilul cu familia cu toti locatarii care suntem aici, ce facem. Chiar daca ma darama eu tot trebuie sa platesc incontinuare pe 30 de ani deci va dati seama sa raman si fara locuinta si sa platesc o banca.. nu am unde sa stau si cu bani dati si cu locuinta luata”, au spus păgubiții reporterilor Realitatea Plus.





În lipsa unei despăgubiri concrete din partea statului, Primăria Bragadiru încearcă să intervină.

„Exproprierea o face CNAIR. Noi ca si primarie impreuna cu domnul primar Gabriel Lupulescu i-am chemat in audienta astazi la noi, eu ieri am fost pe teren, după care i-am invitat la primaria Bragadiru”, a spus Dan Dumitrescu, viceprimar Bragadiru.

„Proiectul de largire al Centurii Bucuresti va trece exact pe unde se afla aceasta cladire. Din pacate situatia sociala a acestor persoane probabil ne va impiedica sa ne desfasuram proiectul asa cum ne dorim. Sa primeasca o depagubire corecta si drepturile pe care le au”, a spus un reprezentant al companiei de constructii.

Ce secret ascunde satul-fantomă din România: Ruinele ieșite din apele lacului Cinciș. Motivul pentru care Gheorghe Gheorghiu Dej l-a scos de pe hartă