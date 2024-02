Situată aproape de coasta Sardiniei, în Marea Mediterană, Insula Tavolara este atât de mică încât nu are nici drumuri și nici hoteluri, iar singura zonă locuită este o fâșie de nisip. Deși nu are decât 11 locuitori și 100 de capre de munte, micul teritoriu are un rege și este, oficial, cel mai mic regat din lume.