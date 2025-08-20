Decizia de sancționare a postului nostru de televiziune vine la mai puțin de 24 de ore de la difuzarea informației, într-o ședință fulger, unde li s-a reproșat jurnaliștilor Realitatea PLUS că nu au verificat credibilitatea sursei, chiar dacă aceștia au respectat toate regulile impuse de CNA. Mai mult, membrii consiliului nu au fost de acord cu amânarea ședinței, având în vedere că echipa de avocați a Realității PLUS este în concediu.

Valentin Jucan le-a reproșat jurnaliștilor Realitatea PLUS faptul că l-au citat pe Călin Georgescu.

Argumentele invocate de către vicepreședintele CNA Valentin Jucan în ședință sunt trase la indigo cu cele pe care Marcel Ciolacu le-a transmis Realitatea PLUS, când i-a fost cerut un punct de vedere despre dezvăluirile presei americane despre anularea alegerilor. Fostul premier a fost contactat de jurnaliști în jurul orei 9 dimineața, la fel ca celelalte persoane menționate, dar a răspuns după mai bine de 10 ore.



Mai mult, în răspunsul transmis, fostul premier susține că publicația americană este o platformă de extremă dreaptă, recunoscută pentru fake news.



Culmea e că răspunsul transmis de către fostul premier este un raport realizat de Chat GPT, program de inteligența artificială. Jurnaliștii Realitatea PLUS au verificat rezultatele pe care le oferă platforma și răspunsul este identic cu mesajul lui Marcel Ciolacu pentru Realitatea Plus.