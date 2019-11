O fetiță de 12 ani și tatăl ei, accidentați mortal luni dimineața

Potrivit IPJ Dolj, cei doi au vrut să traverseze strada prin loc nepermis, accidentul producându-se în localitatea Pielești.

„Un bărbat de 37 de ani, din Diculesti, care conducea un autoturism pe DN 65, prin Pielesti, a lovit un bărbat de 43 de ani și fiica acestuia, in vârsta de 12 ani, din Drăgotești. Din primele date, se pare că cei doi se angajaseră in traversarea neregulamentară a drumului public. Din nefericire, in urma accidentului a rezultat decesul celor 2 persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru . Detalii pe RealitateadeCraiova.net.