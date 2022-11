Ministerul Educației a fost sancționat cu 10.000 de lei de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după ce, de la începutul actualului an școlar a eliminat acordarea bursele rurale pentru liceeni și bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a. În plus, ministerul are 6 luni la dispoziție să elimine prevederile discriminatorii.