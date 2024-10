Cel mai bogat oier din Romania a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, de EPPO Timisoara pentru o frauda uriasa de peste 2,2 milioane de euro. Vorbim despre Dumitru Andresoi, cunoscut ca fiind cel mai mare crescator de ovine din Romania, acuzat ca a fraudat fonduri europene in valoare de peste 11,2 milioane lei și de tentativă de fraudare a altor opt milioane de lei. Pe parcursul a mai multor ani, acesta a folosit o "reteta" care i-a adus in conturi sume impresionate de bani din fonduri europene. Alaturi de el au mai fost retinuti doi sefi APIA din Hunedoara.