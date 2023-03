Premierul Nicolae Ciucă va efectua, vineri, o vizită de lucru în Regatul Suediei, şeful Executivului urmând a fi primit de prim-ministrul Regatului Suediei, Ulf Kristersson, cu care va susţine declaraţii comune şi se va întâlni, de asemenea, cu preşedintele Parlamentului Regatului Suediei, Andreas Norlén, anunță Guvernul. Potrivit sursei citate, premierul va participa şi la Conferinţa publică cu tema „Threats and opportunities in the Black Sea area”, care va avea loc la Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm.